Η ομάδα χάκερ Anonymous ρίχνει «βολές» κατά του Τραμπ: Βίντεο, αποκαλύψεις και φόβοι για το μέλλον των ΗΠΑ

Οι Anonymous επιτίθενται ξανά στον Τραμπ με βίντεο και αποκαλύψεις. Κατηγορούν τον πρώην πρόεδρο για χάος και απειλή στη δημοκρατία των ΗΠΑ.

Η διεθνώς γνωστή ομάδα χάκερ Anonymous επανέρχεται στο προσκήνιο με ευθείες καταγγελίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κατηγορεί για υποκίνηση χάους και αυταρχισμό στις ΗΠΑ. Με αφορμή τα πρόσφατα βίαια επεισόδια στο Λος Άντζελες και τη μαζική καταστολή μεταναστών, οι Anonymous ξεκίνησαν καμπάνια αποκαλύψεων μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter).

She was such a liar... oh wait... pic.twitter.com/3gDISw99ZV

Οι εντάσεις στο Λος Άντζελες ξέσπασαν όταν ξεκίνησαν μαζικές επιχειρήσεις σύλληψης παράτυπων μεταναστών, με αποτέλεσμα πάνω από 40 συλλήψεις και σοβαρές συγκρούσεις στους δρόμους.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υπερασπίστηκε την απόφαση αποστολής Εθνοφρουράς: «Αν δεν είχαμε στείλει στρατό, το Λος Άντζελες θα είχε ισοπεδωθεί. Οι τοπικοί αξιωματούχοι θα έπρεπε να με ευχαριστούν.»

Οι Anonymous απάντησαν με βίντεο, memes και screenshots από δημοσιεύματα, κατηγορώντας τον Τραμπ για συνειδητή πρόκληση αστάθειας. Ανάρτησαν βίντεο με αστυνομικούς του LAPD να επιτίθενται σε πολίτες, με το καυστικό σχόλιο: «LAPD όταν νομίζουν πως κανείς δεν τους βλέπει.»

Συνοδεύουν τις αναρτήσεις τους με screenshots άρθρων, όπως αυτό του The Hill, που αναφέρει ότι «ο Τραμπ θα στείλει στρατό εναντίον σας», σχολιάζοντας ειρωνικά: «Α, ήταν ψέμα; Για ξαναδές…»

LAPD when they think no one is looking pic.twitter.com/v4V1YErleN