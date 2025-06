«Πέθανα για 45 λεπτά»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση πρώην bodybuilder που «επέστρεψε» από τον θάνατο (vid)

Ο Vincent Tolman πέθανε για 45 λεπτά από υπερβολική δόση GHB και περιγράφει τι είδε, τι ένιωσε και πώς αυτή η εμπειρία άλλαξε για πάντα τη ζωή του.

Το 2003, ο 25χρονος τότε Vincent Tolman, πρώην ερασιτέχνης bodybuilder, κατέρρευσε στις τουαλέτες ενός εστιατορίου στις ΗΠΑ μετά από υπερβολική δόση του επικίνδυνου φαρμάκου GHB, γνωστό στον χώρο του bodybuilding για τις υποτιθέμενες λιποδιαλυτικές του ιδιότητες.

Η ουσία αποδείχθηκε τοξική. Ο οργανισμός του δεν άντεξε, υπέστη σπασμούς και πνίγηκε από τον ίδιο του τον εμετό, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο δάπεδο της τουαλέτας. Οι διασώστες που τον βρήκαν τον ανακοίνωσαν νεκρό, με τον θάνατό του να καταγράφεται για 45 ολόκληρα λεπτά.

«Έβλεπα το σώμα μου από πάνω – Δεν με αναγνώριζα»

Ο Tolman περιγράφει την εμπειρία του σαν ένα "ονειρικό ταξίδι": «Ήταν σαν να έβλεπα ταινία στον κινηματογράφο. Έβλεπα τον εαυτό μου, αλλά δεν ένιωθα πως ήμουν εγώ. Είχα αποκοπεί εντελώς από το σώμα μου.»

Καθώς το ασθενοφόρο τον μετέφερε άκουσε έναν από τους διασώστες να χτυπιέται για την αποτυχία του. Τότε ένιωσε ένα φως μέσα του και μια εσωτερική φωνή να τον διαβεβαιώνει ότι «δεν έχει τελειώσει ακόμα». Ο νεαρός διασώστης παραβίασε το πρωτόκολλο και αποφάσισε να τον επαναφέρει – και τα κατάφερε.

Τρεις ημέρες σε κώμα και ένα «ταξίδι» στην άλλη ζωή

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέρασε τρεις ημέρες σε κώμα, όπου είδε «τη ζωή του να περνά μπροστά του» όχι μέσα από τα δικά του μάτια, αλλά μέσα από τα μάτια εκείνων που είχε επηρεάσει – θετικά και αρνητικά.

Αυτό το βαθιά πνευματικό βίωμα τον οδήγησε στο να αλλάξει ριζικά τον τρόπο σκέψης και ζωής του. «Όταν έρχεται εκείνη η μέρα, πια δεν φοβάμαι. Αντίθετα, την περιμένω με γαλήνη.»

Το μήνυμά του μετά την εμπειρία

Σήμερα, ο Tolman είναι συγγραφέας και motivational speaker, έχοντας κυκλοφορήσει το βιβλίο "The Light After Death: My Journey to Heaven and Back", όπου καταγράφει λεπτομερώς την εμπειρία του.

«Κάθε στιγμή που δεν είμαστε αυθεντικοί, είναι μια χαμένη στιγμή. Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα, είναι ότι πρέπει να ζούμε με αλήθεια και αγάπη.»