Το πιο χαμηλό αυτοκίνητο στον κόσμο από την Honda: Δεν έχει τιμόνι ούτε τροχούς (vid)

Απίστευτο αλλά αληθινό! Το πιο χαμηλό αυτοκίνητο της Honda στην Ταϊβάν δεν έχει τιμόνι ούτε τροχούς και έγινε viral. Δες το βίντεο!

Ένα βίντεο από την Ταϊβάν έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο, καθώς παρουσιάζει το πιο χαμηλό αυτοκίνητο στον πλανήτη, και μάλιστα πρόκειται για μια τροποποιημένη Honda Civic που μοιάζει περισσότερο με... μπανάνα παρά με όχημα.

Το εντυπωσιακό δημιούργημα ανήκει στην ομάδα Stance Garage Taiwan και έχει ήδη τραβήξει την προσοχή τόσο των φαν της αυτοκίνησης όσο και όσων λατρεύουν τις εκκεντρικές κατασκευές.

Το όχημα, που έχει πάρει το παρατσούκλι «Banana Peel», αποτελείται μόνο από τη σκεπή, τα παράθυρα και μέρος του καπό. Δεν διαθέτει τιμόνι, καθίσματα, ούτε φυσικά τροχούς. Οδηγείται μέσω οθονών και αισθητήρων, προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική εμπειρία οδήγησης – ο οδηγός βρίσκεται σε οριζόντια θέση και βλέπει μέσω εξωτερικών καμερών.

Η ασυνήθιστη αυτή κατασκευή έχει προκαλέσει έκρηξη σχολίων στα social media, με χρήστες να εκφράζουν από περιέργεια έως… κλειστοφοβία:

«Νιώθω κλειστοφοβικά μόνο που το βλέπω»

«Δεν πρόκειται να σέρνομαι στον δρόμο για να μπω στο αυτοκίνητο»

«Το πιο περίεργο όχημα που έχω δει ποτέ!»

Παρόλα αυτά, το όχημα κινείται κανονικά και με εντυπωσιακή σταθερότητα, προκαλώντας απορία για το αν αυτή η τάση θα εμπνεύσει μελλοντικές δημιουργίες στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι εικόνες προκαλούν την εντύπωση ότι πρόκειται για κάποιο ψηφιακό σφάλμα ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πρόκειται για πραγματικό αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στους δρόμους της Ταϊβάν. Η ιδιαιτερότητα της σχεδίασης του το καθιστά μοναδικό και ήδη έχει κερδίσει την προσοχή του παγκόσμιου Τύπου.

Lowest car in Taiwan known as the Banana Peel, is a drivable Honda Civic that looks like it's clipping through the ground.



Thoughts?#engineering #technology pic.twitter.com/vosF86UwaD