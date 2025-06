Η ανελέητη επίθεση Μασκ σε Τραμπ και η οργισμένη απάντηση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Η δημόσια σύγκρουση του Έλον Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, με βαριές κατηγορίες και αιχμές για τον χρηματοοικονομικό νόμο και την υπόθεση Έπσταϊν.

Η ρήξη στις σχέσεις του Έλον Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως είναι πλέον μη αναστρέψιμη. Ο επικεφαλής της Tesla και του X (πρώην Twitter) εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου των ΗΠΑ, κατηγορώντας τον ευθέως πως βρίσκεται στη λίστα επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν – μια κατηγορία που ρίχνει βαριά σκιά πάνω στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

«Ο Τραμπ είναι στη λίστα Έπσταϊν. Αυτός είναι ο λόγος που δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μασκ σε ανάρτησή του, πυροδοτώντας θύελλα αντιδράσεων.

Η δήλωση ήρθε στον απόηχο της σύγκρουσής τους σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για τις δαπάνες και τις φοροελαφρύνσεις, το οποίο –όπως υποστηρίζει ο Μασκ– αγνοεί εντελώς τα ηλεκτρικά οχήματα και την πράσινη μετάβαση.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!