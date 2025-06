Έφτασε η ώρα για μαγιό και θάλασσα: Θερμοκρασίες καύσωνα εν όψει Αγίου Πνεύματος!

Ο καιρός ανεβαίνει και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πλησιάζει με θερμοκρασίες έως και 39°C. Πού θα «χτυπήσει» καύσωνας και πότε θα κορυφωθεί το κύμα ζέστης.

Αυξημένη ανησυχία προκαλεί η θερμοκρασιακή άνοδος του καιρού που αναμένεται να κορυφωθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τους μετεωρολόγους να διαφωνούν για το αν πρόκειται για πρώτο μίνι καύσωνα ή απλώς για την πρώτη σοβαρή θερμή εισβολή του καλοκαιριού.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προειδοποιεί πως η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας έως και 38°C, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά.

First operational application of an artificial intelligence/machine learning method in temperature estimation over Greece using satellite data.