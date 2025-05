Απέραντο μελισσοκομείο η Ουάσινγκτον: Ανατροπή φορτηγού απελευθέρωσε 250 εκατομμύρια μέλισσες (vid)

Περίπου 250 εκατομμύρια μέλισσες απελευθερώθηκαν όταν φορτηγό με 31 τόνους ενεργών κυψελών ανετράπη στην Ουάσινγκτον, προκαλώντας χάος και πανικό κοντά στα σύνορα ΗΠΑ–Καναδά.

Σε σκηνή που θυμίζει ταινία καταστροφής μετατράπηκε επαρχιακός δρόμος στην πολιτεία Ουάσινγκτον, όταν φορτηγό που μετέφερε εκατοντάδες κυψέλες ανετράπη, απελευθερώνοντας περίπου 250 εκατομμύρια μέλισσες.

Το φορτίο ξεπερνούσε τα 31.750 κιλά ενεργών κυψελών, σύμφωνα με το BBC.

Η Αστυνομία της κομητείας Whatcom εξέδωσε άμεση προειδοποίηση προς το κοινό: «250 εκατομμύρια μέλισσες είναι πλέον ελεύθερες. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ». Η ανάρτηση στα social media προκάλεσε πανικό αλλά και περιέργεια, με δεκάδες χρήστες να σχολιάζουν τη σπάνια και επικίνδυνη κατάσταση.

Πάνω από 20 ειδικοί μελισσοκόμοι και ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του ατυχήματος, με στόχο να ηρεμήσουν τις μέλισσες και να τις επαναφέρουν στις κυψέλες τους.

Οι αρχές ανέφεραν πως γίνονται προσπάθειες ώστε τα σμήνη να ξαναβρούν τις βασίλισσές τους και να επιστρέψουν με ασφάλεια στις κυψέλες. Το έργο καθαρισμού ενδέχεται να διαρκέσει έως και 48 ώρες.

Η μεταφορά μελισσών αποτελεί τεράστιο τομέα στη σύγχρονη αμερικανική γεωργία. Πολλοί αγρότες ενοικιάζουν κυψέλες για να επιτύχουν την επικονίαση των καλλιεργειών τους - κυρίως σε φρούτα, ξηρούς καρπούς και λαχανικά.

