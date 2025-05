Ταϊλάνδη: Η τρομακτική στιγμή που τουρίστας δέχεται επίθεση από τίγρη με την οποία πήγε να βγάλει selfie (vid)

Βίντεο δείχνει τη σοκαριστική στιγμή που τουρίστας στην Ταϊλάνδη δέχεται επίθεση από τίγρη καθώς προσπαθεί να βγάλει seflie μαζί της. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!

Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που τουρίστας απ' την Ινδία δέχεται επίθεση από τίγρη, ενώ προσπαθεί να βγάλει seflie σε τουριστικό πάρκο στην Ταϊλάνδη. Ο άνδρας γονατίζει δίπλα στο αλυσοδεμένο ζώο, προσπαθώντας να το αγκαλιάσει για τη φωτογραφία, ενώ ο φροντιστής φαίνεται να το καθοδηγεί με ένα ραβδί.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η τίγρης τον ρίχνει στο έδαφος και πέφτει πάνω του, με τον ίδιο να ουρλιάζει από τρόμο. Το βίντεο τελειώνει απότομα, χωρίς να είναι ξεκάθαρο το ακριβές αποτέλεσμα της επίθεσης. Σύμφωνα με την ανάρτηση στο X από όπου διέρρευσε το υλικό, ο άνδρας φέρεται να υπέστη ελαφρούς τραυματισμούς. Η ταυτότητά του και ο ακριβής χρόνος του περιστατικού παραμένουν άγνωστα.

Apparently an Indian man attacked by a tiger in Thailand.



This is one of those paces where they keep tigers like pets and people can take selfies, feed them etc etc.