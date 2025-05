Η σειρά του Netflix που έκανες τους χρήστες να δακρύσουν: Το αριστούργημα βασισμένο σε αληθινά γεγονότα (vid)

Η συγκλονιστική σειρά του Netflix «When They See Us» βασίζεται σε πραγματική ιστορία πλάνης και αδικίας. Οι θεατές τη χαρακτηρίζουν αριστούργημα, παρά τη σκληρότητα και τη συναισθηματική φόρτιση.

Το «When They See Us» κυκλοφόρησε στο Netflix το 2019, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί έντονα συναισθήματα. Η τετράωρη μίνι σειρά αφηγείται την πραγματική ιστορία των Exonerated Five (Οι 5 που αθωώθηκαν) - πέντε εφήβων που καταδικάστηκαν άδικα για έναν φρικιαστικό βιασμό που δεν διέπραξαν.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Νέα Υόρκη - και όχι μόνο

Το 1989, η Trisha Melli, μια 28χρονη γυναίκα, δέχθηκε άγρια επίθεση ενώ έκανε τζόκινγκ στο Central Park της Νέας Υόρκης. Η επίθεση την άφησε με σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμορραγία και υποθερμία, με αποτέλεσμα να πέσει σε κώμα για 12 ημέρες.

Πέντε έφηβοι αφροαμερικανικής και λατινικής καταγωγής - Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana και Korey Wise - συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε ποινές από 7 έως 13 έτη φυλάκισης.

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε μετά από χρόνια και έγινε... σειρά

Η ανατροπή ήρθε δέκα χρόνια μετά, όταν ο κατά συρροή βιαστής Matias Reyes ομολόγησε την πράξη. Η ταυτοποίηση του DNA επιβεβαίωσε την ενοχή του και οδήγησε στην αθώωση των πέντε το 2002. Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε απ' τους New York Times ως «ένα απ' τα πιο πολυσυζητημένα εγκλήματα της δεκαετίας του '80».

Η σειρά, σε σκηνοθεσία της Ava DuVernay, εστιάζει όχι μόνο στο έγκλημα και τη δικαστική πλάνη, αλλά και στον αντίκτυπο στις ζωές και τις οικογένειες των θυμάτων της αδικίας. Ο Marquis Rodriguez ενσαρκώνει τον Raymond Santana, με τους θεατές να επαινούν τις ερμηνείες και τη δυναμική αφήγηση.

Η δικαίωση από τους θεατές

Ένας χρήστης στο Χ έγραψε: «Το τέλειο αριστούργημα. Με έκανε να κλάψω πολλές φορές. Ένιωθα πως το ζούσα εγώ ο ίδιος». Άλλος σημείωσε: «Ίσως η πιο δυνατή σειρά που έχω δει ποτέ. Δύσκολη αλλά απαραίτητη».

Οι πέντε πρώην κρατούμενοι, γνωστοί πλέον ως Exonerated Five, τιμήθηκαν με ειδική πλακέτα στο Central Park και έλαβαν χρηματική αποζημίωση το 2014, μετά από αγωγή εναντίον της πόλης. Στη σειρά ακολούθησε συνέντευξη με την Oprah Winfrey, με την ίδια τη δημιουργό και τα πραγματικά πρόσωπα πίσω από την ιστορία, την οποία πολλοί συνιστούν ανεπιφύλακτα να παρακολουθήσει κανείς.