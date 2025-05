Απόκοσμες εικόνες στην Ελβετία: Παγετώνας έθαψε ένα ολόκληρο χωριό στις Άλπεις (vid)

Μεγάλο τμήμα παγετώνα κατέρρευσε στην Ελβετία με αποτέλεσμα να θάψει ένα ολόκληρο χωριό στις Άλπεις.

Ένας τεράστιος παγετώνας στις ελβετικές Άλπεις αποκολλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (28/5), με αποτέλεσμα μεγάλα κομμάτια πάγου και βράχια να πέσουν σε στο ορεινό χωριό Μπλάτεν και να το εξαφανίσουν.

Πλάνα που τραβήχτηκαν από αέρος και προβλήθηκαν από τη δημόσια ελβετική τηλεόραση SRF δείχνουν ένα παχύ στρώμα λάσπης και χώματος να καλύπτει πλήρως ένα μέρος του χωριού, τον ποταμό που το διαρρέει και τις δασωμένες πλαγιές της γειτονικής κοιλάδας.

❗️🇨🇭 - The Birch Glacier above Blatten, Lötschental Valley, Valais, Switzerland, collapsed, triggering a massive avalanche of ice, rock, and snow.



Approximately 9 million tons of debris, accumulated from weeks of rockfalls on the Kleiner Nesthorn, caused a debris flow that… pic.twitter.com/eqFnayvhzT