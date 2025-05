Απόπειρα επίθεσης στο προεδρικό ελικόπτερο του Πούτιν με drones στην Κουρσκ (vid)

Απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Πούτιν στο Κουρσκ με ουκρανικά drones που προσπάθησαν να πλήξουν το ελικόπτερό του.

Κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας επίσκεψης του Βλαντίμιρ Πούτιν κοντά στη ζώνη των συγκρούσεων, η Ουκρανία φέρεται να επιχείρησε να πλήξει το προεδρικό ελικόπτερο με στρατιωτικά drones, σύμφωνα με δηλώσεις Ρώσου ανώτατου αξιωματικού.

Ο υποστράτηγος της ρωσικής αεροπορίας, Γιούρι Ντάσκιν, δήλωσε πως, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος βρισκόταν στην περιφέρεια Κουρσκ – περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία – σημειώθηκε μια «πρωτοφανής» επιχείρηση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs).

Όπως μετέδωσαν βρετανικά Μέσα, ο Ντάσκιν ανέφερε πως η αντιαεροπορική άμυνα της περιοχής αντέδρασε άμεσα, καταρρίπτοντας 46 ουκρανικά drones τύπου αεροσκάφους, που είχαν εξαπολυθεί με στόχο – κατά τις ρωσικές εκτιμήσεις – το ελικόπτερο που μετέφερε τον Πούτιν.

