Φόβοι για serial killer στην Αγγλία: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο σπίτι της Taylor Swift

Ανθρώπινα λείψανα εντοπίστηκαν κοντά στη βίλα της Taylor Swift στη Νέα Αγγλία, εντείνοντας τους φόβους για serial killer.

Ανησυχία και φήμες για την ύπαρξη serial δολοφόνου αναζωπυρώνονται στη Νέα Αγγλία, μετά την ανακάλυψη ανθρώπινων λειψάνων μόλις λίγα μέτρα από τη θερινή κατοικία της παγκοσμίου φήμης τραγουδίστριας, Taylor Swift, στο Watch Hill του Ρόουντ Άιλαντ.

Η αστυνομία του Westerly επιβεβαίωσε ότι το πρωί της Τετάρτης (14 Μαΐου), εντοπίστηκε ένα ανθρώπινο οστό – πιθανόν μηριαίο – στην Everett Avenue, σε απόσταση αναπνοής από το πολυτελές ακίνητο της Swift, αξίας 17,75 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας προς το παρόν, το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους.

Η μακάβρια αυτή ανακάλυψη αποτελεί τον 13ο εντοπισμό ανθρώπινων λειψάνων στη Νέα Αγγλία μέσα σε λίγους μήνες, με αντίστοιχα περιστατικά να έχουν καταγραφεί σε Κονέκτικατ, Ρόουντ Άιλαντ, Μασαχουσέτη και Νιού Χάμσαϊρ. Σε πολλές περιπτώσεις, τα θύματα ήταν γυναίκες, με αρκετές να βρέθηκαν σε απομονωμένες δασικές περιοχές, κοντά σε ποτάμια ή ακόμα και μέσα σε βαλίτσες.

