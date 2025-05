Η Κλαυδία κατάφερε να κερδίσει το κοινό και να εξασφαλίσει με buzzer beater την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό της Eurovision 2025, με το τραγούδι «Αστερομάτα».

Η ερμηνεία της στον δεύτερο ημιτελικό εντυπωσίασε με τη δυναμική φωνή της και την καλλιτεχνικά άρτια σκηνική παρουσίαση, η οποία απέδωσε με ευαισθησία το μήνυμα του τραγουδιού, που αναφέρεται στον αποχωρισμό και στην ελπίδα.

Η Κλαυδία εμφανίστηκε έβδομη στη σκηνή του ημιτελικού και απέσπασε έντονο χειροκρότημα και θετικά σχόλια στα social media. Η σκηνοθετική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού δημιούργησε μια συγκινητική και θεατρική παρουσίαση, με απόλυτη συνέπεια στο νοηματικό περιεχόμενο του τραγουδιού.

Κατά την ερμηνεία, η πορεία της τραγουδίστριας προς έναν βράχο στη σκηνή συμβόλιζε την εσωτερική διαδρομή του ανθρώπου προς την ελπίδα, ενώ η παρουσία ενός δεύτερου προσώπου και οι συνεχείς αλλαγές στο σκηνικό οπτικοποίησαν το θέμα του αποχωρισμού. Σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισης, η Κλαυδία φορούσε ένα μαύρο φόρεμα. Ωστόσο, λίγο πριν το τέλος, τα φώτα έσβησαν και σε μια θεαματική αλλαγή, εμφανίστηκε ντυμένη στα λευκά, κατακτώντας τις εντυπώσεις.

