Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Κάσο: Ήχησε το 112 για τσουνάμι (vid)

Σεισμική δόνηση 6 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κάσου και Κρήτης έγινε αισθητή στα Δωδεκάνησα.

Ισχυρή σεισμική δόνηση της τάξεως των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης προς Τετάρτη –στη 01:51– στον θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Κάσου, ή αλλιώς ανατολικά της Κρήτης, σε εστιακό βάθος 35 χιλιομέτρων, σύμφωνα με δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

#Greece🇬🇷: A strong #earthquake of magnitude Mww=6.0, was registered at 23 KM SSW of #Frý, reg. of #ΝοτίουΑιγαίου. Depth: 74 KM.

