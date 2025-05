Πέθανε σε ηλικία μόλις 45 ετών o Σάμιουελ Φρεντς

Ο Σάμιουελ Φρεντς, γνωστός για τον ρόλο στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, Killers of the Flower Moon, πέθανε σε ηλικία μόλις 45 ετών.

Ο γνωστός ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στις 9 Μαΐου στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Γουάκο του Τέξας, μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο - όπως επιβεβαίωσε ο φίλος και συνεργάτης του, Paul Sinacore. Ο Φρεντς πέθανε στο νοσοκομείο.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ο Paul Sinacore έγραψε: «Ο Σάμιουελ ήταν ένας αγαπημένος φίλος και εξαιρετικός ηθοποιός».

«Μοιραστήκαμε ένα μοναδικό δημιουργικό ταξίδι και εκείνος έδωσε τα πάντα. Η φλόγα του για την υποκριτική φαινόταν σε κάθε του εμφάνιση — έντονη, αληθινή και ατρόμητη. Ήταν πλήρως αφοσιωμένος στο έργο και τον στόχο του», συνέχισε ο Paul Sinacore. «Η απώλειά του με γεμίζει θλίψη. Ήταν πραγματικά ξεχωριστός και θα τον θυμόμαστε πάντα».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην κόρη του ηθοποιού: «Η καρδιά μου είναι με την οικογένειά του, και ιδίως με την κόρη του, την οποία αγαπούσε υπερβολικά και μιλούσε συχνά γι’ αυτήν με τρυφερότητα. Είχε μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή μου».

Ο Σάμιουελ Φρεντς γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1980. Έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 2015 στη μίνι σειρά Texas Rising του History Channel, στο πλευρό των Bill Paxton, Jeffrey Dean Morgan, Kris Kristofferson και Brendan Fraser.

Το 2020 εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του Fear the Walking Dead, ενώ το 2023 πρωταγωνίστησε στην ταινία Joe Haladin: The Case of the Missing Sister.

Ο καλύτερος ρόλος

Ο πιο αξιοσημείωτος ρόλος της καριέρας του ήρθε το 2023, όταν υποδύθηκε τον πράκτορα του FBI CJ Robinson στην ταινία Killers of the Flower Moon. Ο Paul Sinacore αποκάλυψε πως ο Φρεντς πήρε τον ρόλο μέσα από διαδικτυακή οντισιόν στο Γουάκο, και την πρώτη του μέρα στο πλατό, γύρισε σκηνή με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος του είπε: «Κανείς δεν θα μπορούσε να παίξει τον Ρόμπινσον καλύτερα από σένα».

Τον Οκτώβριο του 2023, ο Φρεντς επέστρεψε στο Κλίφτον του Τέξας —όπου μεγάλωσε από την ηλικία των τριών— για να παραστεί σε προβολή της ταινίας.

Μετά τον θάνατό του, πολλοί φίλοι και συνάδελφοί του τον τίμησαν με θερμά λόγια. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ντέβιν Μοντγκόμερι έγραψε σε ανάρτησή του: «Πριν φύγει, μου είπε πόσο πολύτιμη ήταν η συνεργασία μας. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά βρήκε χρόνο να μου δείξει την εκτίμησή του. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Ο Σάμιουελ Φρεντς αφήνει πίσω του την 12χρονη κόρη του, Μάντισον, τη σύντροφό του Μελίντα —μητέρα της κόρης του—, τους γονείς του, Γκάρι και Ντάρλιν, καθώς και τους δύο αδελφούς του, Άντι και Ντάνι.