Έκανε ο Μακρόν χρήση ναρκωτικών; Η απάντηση του γραφείου του Γάλλου προέδρου

Η γαλλική προεδρία απαντά σε κακόβουλες φήμες για χρήση ναρκωτικών από τον Μακρόν

Το γραφείο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε κατηγορηματικά τα βίντεο, και τους ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας τον ότι έκανε χρήση κοκαΐνης κατά τη διάρκεια συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο Μακρόν συναντήθηκε στο Κίεβο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, στο πλαίσιο συνομιλιών για την ειρήνη στην Ουκρανία. Ωστόσο, ένα στιγμιότυπο τον δείχνει να παίρνει ένα μικρό λευκό αντικείμενο από το τραπέζι, το οποίο αρκετοί στα social media θεώρησαν ύποπτο.

Αστραπιαία άνοιξε κουβέντα, κυρίως στο Twitter, ότι πρόκειται για χρήση ναρκωτικών, με συγκεκριμένες αναφορές στην κοκαΐνη. Στην πραγματικότητα, όμως, επρόκειτο απλώς για ένα τσαλακωμένο χαρτομάντιλο, όπως επιβεβαίωσε αργότερα και το γραφείο του.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr