Βουλευτής στις ΗΠΑ ανακάλυψε μυστικό πέρασμα κάτω από το δάπεδο στο Καπιτώλιο: Ο λόγος που κατασκευάστηκε (vid)

Μυστικό πέρασμα κάτω από το δάπεδο του δωματίου Λίνκολν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ αποκαλύφθηκε από βουλευτή.

Ένα βίντεο από τις ΗΠΑ έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media, καθώς φαίνεται ένας Αμερικανός βουλευτής να αποκαλύπτει μια μυστική σήραγγα κάτω από το δάπεδο του Καπιτωλίου, που σύμφωνα με τον θρύλο, καταλήφθηκε από Βρετανούς στρατιώτες στον πόλεμο του 1812.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τιμ Μουρ από τη Βόρεια Καρολίνα αποκάλυψε την είσοδο ενός τούνελ που βρίσκεται στο δωμάτιο Λίνκολν, το οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε ως ταχυδρομείο της Βουλής κατά τη θητεία του Αβραάμ Λίνκολν και εξήγησε πως πρόκειται για ένα από τα αγαπημένα του σημεία στις ξεναγήσεις που κάνει.

«Η κατασκευή ξεκίνησε στα τέλη του 18ου αιώνα και υπάρχουν διάφορα μικρά κρυφά περάσματα στο Καπιτώλιο», εξήγησε ο Μουρ σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X και έκτοτε έχει γίνει viral. «Όπως βλέπετε, μόλις σήκωσα αυτό το κάλυμμα και όπως διαπιστώνετε υπάρχει ένα πέρασμα. Αυτές ήταν παλιές σκάλες που υπήρχαν εδώ αλλά έχουν πλέον κλείσει», είπε ο Μουρ σηκώνοντας ένα κομμάτι από τη μοκέτα του δωματίου.

«Είτε το πιστεύεται είτε όχι, το ογκώδες κορμί μου έχει πράγματι κατέβει και το σημαντικότερο είναι έχει καταφέρει να βγει από αυτή την τρύπα», συνέχισε να λέει ο βουλευτής.

Come with me to see one of the hidden secrets of the Capitol!



The Lincoln Room is one of my favorite spots to bring visitors — when President Lincoln was serving in the House, he sat by the fireplace in this room to read his letters, but the most interesting part of the room is… pic.twitter.com/hp36jfQrk4