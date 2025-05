Death Stranding 2: On the Beach, έτοιμο για κυκλοφορία το νέο αποκλειστικό videogame του PS5

Το Death Stranding 2: On the Beach είναι πλέον έτοιμο για κυκλοφορία.

Το Death Stranding 2: On the Beach είναι το επόμενο μεγάλο αποκλειστικό videogame του PS5 από τον Hideo Kojima και όλα είναι έτοιμα για κυκλοφορία.

Ο Ιάπωνας δημιουργός ανακοίνωσε μέσα από τον λογαριασμό του στα social media πως η ανάπτυξη του παιχνιδιού ολοκληρώθηκε, ο τίτλος έγινε gold και πλέον πάει στο εργοστάσιο παραγωγής για να ξεκινήσει η αντιγραφή και η παραγωγή των αντιτύπων που θα βγουν στα καταστήματα και στο PlayStation Store.

Το παιχνίδι θα βάλει τους παίκτες σε άλλη μια περιπέτεια σωτηρίας της ανθρωπότητας και ο πρωταγωνιστής θα κληθεί να ταξιδέψει σε έναν μοναδικό ανοιχτό κόσμο γεμάτο μυστήρια και εχθρούς.

Για άλλη μια φορά, κάθε δράση του παίκτη αντικατοπτρίζεται σε έναν ευρύτερο κόσμο και επηρεάζει και τους υπολοίπους από όλο τον κόσμο.

Το Death Stranding 2: On the Beach κυκλοφορεί στις 26 Ιουνίου αποκλειστικά για το PS5.

