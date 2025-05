Όταν ο νέος Πάπας συγκρούστηκε με τον Τζέι Ντι Βανς και την κυβέρνηση Τραμπ: «Έχει άδικο» (vid)

Ενεργός στα social media είναι ο νέος Πάπας, Λέων 14ος, αφού μέσω του X έχει επικρίνει τους Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς.

«Ειρήνη σε όλους, αδελφοί και αδελφές». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε το πρώτο του δημόσιο μήνυμα προς τους πιστούς ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, κατά κόσμον Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, εγκαινιάζοντας την παποσύνη του με έναν βαθιά ανθρωπιστικό τόνο. Ο νέος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κάλεσε τον κόσμο να πορευτεί ενωμένος, χέρι-χέρι, με οδηγό την ειρήνη και το φως του Αναστάντος Κυρίου.

Ο Λέων ΙΔ΄ αναφέρθηκε συγκινητικά στον προκατόχό του, Πάπα Φραγκίσκο, και ευχαρίστησε για την ευλογία του Πάσχα, την οποία δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει. Υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου, της συνάντησης και της ενότητας, ζητώντας από τους πιστούς να συμβάλλουν στην οικοδόμηση γεφυρών και όχι τειχών.

Ο νέος Πάπας είναι ο πρώτος που εκλέγεται απ' τις ΗΠΑ και παρ' όλα αυτά δεν διστάζει να τοποθετηθεί δημόσια απέναντι σε πολιτικές απόψεις που θεωρεί αντίθετες με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Στο πρόσφατο παρελθόν, είχε επικρίνει τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για τη δήλωσή του περί ιεραρχίας της αγάπης, ξεκινώντας από την οικογένεια και καταλήγοντας στο «υπόλοιπο του κόσμου». Ο Πρέβοστ απάντησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι «ο Ιησούς δεν μας ζητά να ιεραρχήσουμε την αγάπη μας προς τον πλησίον».

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline

Η κριτική στάση του Λέοντα ΙΔ΄ δεν περιορίζεται στον Βανς. Και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγινε αποδέκτης επικριτικών σχολίων, ιδιαίτερα σε σχέση με τη μεταναστευτική του πολιτική. Ο νέος Πάπας υπενθύμισε μέσω ανάρτησης τη σημασία της άνευ όρων αγάπης του Χριστού και την ανάγκη να προσεγγίζεται το θέμα της μετανάστευσης με βάση την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

«Ενώ ο Τραμπ και ο Μπουκέλε χρησιμοποιούν το Οβάλ γραφείο για να σχολιάσουν την παράνομη απέλαση ενός κατοίκου των ΗΠΑ, κάποτε αδήλωτου κατοίκου του Ελ Σαλβαδόρ, από τους ομοσπονδιακούς, ο νυν Δικαστής Aux + Evelio ρωτάει: "Δεν βλέπεις τα βάσανα;"» είχε αναδημοσιεύσει απ' τον λογαριασμό του ο νέος πάπας αναφερόμενος στην περίπτωση του Kilmar Abrego Garcia, που απελάθηκε στη χώρα.

As Trump & Bukele use Oval to 🤣 Feds’ illicit deportation of a US resident (https://t.co/t80iDMbBKf), once an undoc-ed Salvadorean himself, now-DC Aux +Evelio asks, “Do you not see the suffering? Is your conscience not disturbed? How can you stay quiet?” https://t.co/jTradMfr0v