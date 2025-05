Νέα εποχή στο Βατικανό: Ο Αμερικανός Ρόμπερτ Πρέβοστ είναι ο νέος Πάπας (vid)

Ιστορία γράφτηκε στο Βατικανό, αφού ο Ρόμπερτ Πρέβοστ εκλέχθηκε ως νέος Πάπας της Καθολικής Εκκλησίας και είναι και επίσημα ο διάδοχος του Πάπα Φραγκίσκου και πρώτος Αμερικανός που τα καταφέρνει.

Ο Αμερικανός Ρόμπερτ Πρέβοστ είναι και επίσημα ο νέος Πάπας και ο διάδοχος του Φραγκίσκου, στον θρόνο της Καθολικής Εκκλησίας, έπειτα από τέσσερεις ψηφοφορίες.

Με λευκό καπνό να υψώνεται από την καμινάδα της Καπέλα Σιστίνα, το Βατικανό επιβεβαίωσε και επισήμως την ολοκλήρωση της μυστικής ψηφοφορίας των καρδιναλίων. Ο φόρεσε τα παπικά του άμφια και πρόβαλε στο μπαλκόνι του Αγίου Πέτρου με πλήθος κόσμου να ζητωκραυγάζει.

Ένας καρδινάλιος αναφώνησε το ιστορικό: «Habemus papam», δηλαδή στα λατινικά: «Έχουμε Πάπα» και ο νέος Ποντίφικας συστήθηκε στο κοινό. Το όνομα που επέλεξε σαν Πάπας είναι Λέων ο 14ος και είναι ο πρώτος Αμερικανός που εκλέγεται στην ιστορία.

Είχαν προηγηθεί τέσσερις ψηφοφορίες του Κονκλαβίου και ο λευκός καπνός υψώθηκε από την καμινάδα της Καπέλα Σιξτίνα. Για την εκλογή του νέου Πάπα απαιτήθηκαν τέσσερις ψηφοφορίες όπως και για τον Βενέδικτο το 2005 αλλά και τον Ιωάννη Παύλο το 1978.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλύσει την πλατεία του Αγίου Πέτρου και τους γύρω δρόμους για να λάβουν την ευλογία του νέου Ποντίφικα. Το πλήθος φωνάζει «Viva papa», που σημαίνει «Ζήτω ο Πάπας».

The new pope is announced: Cardinal Robert F. Prevost takes the name Leo XIV. pic.twitter.com/Q0cFXZKeqq