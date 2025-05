Λίφτινγκ προσώπου: Το βίντεο που έκανε πολλούς να αναθεωρήσουν

Δείτε το βίντεο της Shekinah Garner μετά το λίφτινγκ προσώπου της. Η διαδικασία, η ανάρρωση και οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Η Shekinah Garner, γνωστή στο κοινό από τη συμμετοχή της στο reality 90 Day Fiancé: The Other Way, έγινε viral όταν αποφάσισε να μοιραστεί με τους followers της ένα πραγματικά αποκαλυπτικό βίντεο από τη διαδικασία του λίφτινγκ προσώπου (facelift) που υποβλήθηκε.

Σε μια εποχή όπου τα φίλτρα και η τελειότητα κυριαρχούν στα social media, η Shekinah έκανε κάτι τολμηρό: ανέβασε εικόνες και βίντεο με ράμματα, πρήξιμο και αίμα, δείχνοντας την πραγματική πλευρά της αισθητικής χειρουργικής.

Το βίντεο που έγινε viral

Το βίντεο δείχνει κάθε στάδιο της ανάρρωσης:

Τα πρησμένα μάτια

Το αιματηρό δίχτυ (hemostatic net) που μειώνει το οίδημα

Τις ραφές από την κάτω βλεφαροπλαστική

Και φυσικά, τα σημάδια από το facelift

Οι χρήστες στο Twitter και στο Instagram αντέδρασαν έντονα, με μερικούς να τη χαρακτηρίζουν "τρομακτική" και άλλους να τη συγχαίρουν για το θάρρος της.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Shekinah έγραψε: "Τα σώματά μας είναι απίστευτα. Δεν πονούσε ιδιαίτερα, μόνο ένιωθα έντονη ενόχληση την πρώτη εβδομάδα. Είμαι ευγνώμων για το αποτέλεσμα."

Τι είναι το facelift και πώς γίνεται

Το λίφτινγκ προσώπου (facelift) είναι μια αισθητική επέμβαση που στοχεύει στη σύσφιξη του χαλαρού δέρματος, την ανόρθωση των μυών και την αναδιαμόρφωση του προσώπου. Περιλαμβάνει:

Αφαίρεση ή μετακίνηση του περιττού λίπους

Τέντωμα των ιστών

Ραφή ή κόλλημα της επιδερμίδας

Η ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 4 εβδομάδες, και τα τελικά αποτελέσματα φαίνονται μετά από 2-3 μήνες.

Με την αύξηση της έκθεσης στα social media και την πίεση για διατήρηση της νεότητας, οι επεμβάσεις όπως το facelift γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς. Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει: