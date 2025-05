Με μαγιό και… hot dog: Οι πιο χαλαρές εκλογές γίνονται στην Αυστραλία (vid)

Με τα μαγιό και τρώγοντας «βρώμικα» οι Αυστραλοί σπεύδουν στα εκλογικά κέντρα για να ψηφίσουν.

Στην Αυστραλία, η προσέλευση στις κάλπες παίρνει καλοκαιρινή διάσταση. Φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν πολίτες να προσέρχονται στα παραθαλάσσια εκλογικά κέντρα φορώντας μόνο τα μαγιό τους, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα – μια εικόνα που σπάνια βλέπει κανείς αλλού στον κόσμο.

Australian voters are unlike any others in the world. #australiavotes #ElectionDay #auspol pic.twitter.com/Vx3sNAIm3N

Μια τοπική εταιρεία μαγιό, η Budgy Smuggler, εκμεταλλεύτηκε την ιδιαιτερότητα της στιγμής, προσφέροντας δωρεάν μαγιό στους 200 πρώτους που θα ψήφιζαν φορώντας τα δικά της σχέδια. Αξίζει να σημειωθεί πως η ψήφος στην Αυστραλία είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών.

Πέρα από το… beachwear, οι Αυστραλιανές εκλογές συνοδεύονται και από έναν γαστρονομικό θεσμό: το «δημοκρατικό λουκάνικο». Εθελοντές στήνουν πάγκους έξω από τα εκλογικά κέντρα, προσφέροντας στους ψηφοφόρους hot dog, μπιφτέκια και άλλα ψητά κρέατα – τα έσοδα των οποίων πηγαίνουν συχνά σε τοπικούς φιλανθρωπικούς φορείς.

Ο Nick Fabbri, ψηφοφόρος στην παραλία Bondi, εξηγεί: «Κάνεις το καθήκον σου ως πολίτης, τσιμπάς ένα σνακ ενώ περιμένεις και ταυτόχρονα βοηθάς την κοινότητά σου». Η Sue, μετανάστρια από τις ΗΠΑ, επέλεξε να μην ψηφίσει πρόωρα, αλλά να ζήσει την εκλογική μέρα πλήρως, περιλαμβάνοντας και το λουκάνικο.

"No-one ever looked good eating a sausage": Anthony Albanese fails to evade the dreaded "sausage shot" during NSW election visit.

Read more here: https://t.co/0X4EXsCzBY#nswpol #auspol #NSWVotes2023 #democracysausage pic.twitter.com/bK9VfOF6YD