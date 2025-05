Καβγάς με θεαματικό φινάλε: Κινέζος πήδηξε από το παράθυρο για να γλιτώσει από τη γυναίκα του (vid)

Άνδρας απ' την Κίνα μην μπορώντας να αντέξει άλλο τσακωμό με τη σύντροφό του πήρε φόρα και... πήδηξε απ' το παράθυρο του ξενοοδοχείου.

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Κίνα, όταν ένας άνδρας, κατά τη διάρκεια έντονης λογομαχίας με τη σύντροφό του, αποφάσισε να βάλει τέλος στον καβγά με τον πιο θεαματικό τρόπο: πηδώντας από το παράθυρο ενός ξενοδοχείου.

Το συμβάν σημειώθηκε στις αρχές του μήνα στην περιοχή Yuhua της πόλης Changsha, στην επαρχία Hunan. Το ζευγάρι φιλοξενούνταν σε ξενοδοχείο όταν ξέσπασε έντονη φραστική διαμάχη στον διάδρομο, προκαλώντας την προσοχή των περαστικών.

Σύμφωνα με το σχετικό βίντεο, ο άνδρας φαίνεται αρχικά να επιχειρεί μια δειλή έξοδο, με τη γυναίκα να προσπαθεί να τον συγκρατήσει. Εκείνος, όμως, μοιάζει αποφασισμένος: παίρνει φόρα, σπάει το τζάμι του παραθύρου και πηδάει στο κενό, καταλήγοντας στον δρόμο.

Man jumps through window to avoid argument with his girlfriend. 😂😂😂 pic.twitter.com/BCLBs8Qnxa