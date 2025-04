O Kendrick Lamar έσπασε το ρεκόρ του Eminem: Πως έβγαλε πάνω από 9 εκατομμύρια σε μία συναυλία

Ο Kendrick Lamar σπάει το ρεκόρ εσόδων με 9.1 εκατομμύρια δολάρια από μία συναυλία στο Bank Stadium.

Η παγκόσμια περιοδεία του Kendrick Lamar, Grand National Tour, έχει ήδη κάνει αίσθηση στον κόσμο της μουσικής, καθώς ο ράπερ κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ εσόδων από μια συναυλία. Ο Kendrick Lamar έγινε ο πρώτος ράπερ στην ιστορία που κερδίζει πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια από μία και μόνο συναυλία, κάνοντας τον έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες στη μουσική βιομηχανία σήμερα.

Η συναυλία του Kendrick Lamar στο Bank Stadium στη Μινεάπολη απέφερε έσοδα 9.124.989 δολάρια, τα οποία προήλθαν από την πώληση 47.354 εισιτηρίων που ήταν 100% πωληθέντα. Με μέση τιμή εισιτηρίου τα 192,70 δολάρια, ο Kendrick Lamar κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ εσόδων για μία συναυλία που κατείχε μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Eminem, ο οποίος είχε συγκεντρώσει 8.708.390 δολάρια το 2019 από μία συναυλία στη Μελβούρνη.

Η επιτυχία αυτή της συναυλίας καθιστά τον Kendrick Lamar τον πρώτο ράπερ στην ιστορία που καταφέρνει να κερδίσει πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια από μία συναυλία. Το επίτευγμα αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το hip-hop και τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

