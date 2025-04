Συναγερμός στο Πεκίνο: Κατέρρευσε γέφυρα μετά από φωτιά (vid)

Τμήμα μεγάλης γέφυρας κατέρρευσε στο Πεκίνο προκαλώντας αναστάτωση.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Πεκίνου μετά από κατάρρευσης μεγάλου τμήματος γέφυρας στη βορειοανατολική πλευρά της πόλης, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη δομή της.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Μεταφορών του δήμου Πεκίνου, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Όπως μεταδίδει το Associated Press, η πυρκαγιά ξέσπασε στη γέφυρα του ποταμού Τσαομπάι νωρίς το πρωί, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη δομή της, προτού τεθεί υπό έλεγχο από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η κυκλοφορία στη γέφυρα διακόπηκε και στα δύο ρεύματα, ενώ η τροχαία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας προς εναλλακτικές διαδρομές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

A bridge in Beijing has experienced smoke and a collapse, with no casualties reported so far. pic.twitter.com/pq81q3dM63