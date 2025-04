Ο Τραμπ υποδέχθηκε τη Μελόνι: «Θα υπάρξει 100% συμφωνία με την Ε.Ε.» (vid)

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε την Τζόρτζια Μελόνι στον Λευκό Οίκο.

Αισιόδοξος για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, στον Λευκό Οίκο.

«Θα υπάρξει εμπορική συμφωνία, 100%», δήλωσε με σιγουριά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας πως στόχος είναι μια «δίκαιη συμφωνία». Παράλληλα, επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις με διάφορες χώρες εξελίσσονται θετικά, αλλά οι ΗΠΑ «δεν βιάζονται».

🚨 ITALIAN PM MELONI: “I’m here to make a deal!”



“If I wouldn't think it's a reliable partner, I wouldn't be here.”



Italy is about to get a MUCH better trade deal with Trump than the EU, as Italy’s PM just travelled all the way here to speak with Trump



THAT’S how it’s done 🔥 pic.twitter.com/aGef7YxEw8