Το κάρμα της κατσίκας: Την μετέφεραν για θυσία, αλλά σκοτώθηκαν στη διαδρομή (vid)

Ένα απίστευτο δυστύχημα συνέβη στην Ινδία κατά την μεταφορά μιας κατσίκας για θυσία.

Τραγικό θάνατο σε τροχαίο βρήκαν τέσσερις άνδρες στην κεντρική Ινδία όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε ποτάμι. Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι έξι άνδρες επέστρεφαν από ινδουιστικό ναό στην περιοχή του Narsinghpur, όπου είχαν τελέσει μια συμβολική θυσία κατσίκας, ένα τελετουργικό κατά το οποίο, κόβουν το αυτί του ζώου χωρίς να το θανατώσουν. Ως εκ θαύματος, η κατσίκα επέζησε από τη μοιραία πτώση του οχήματος στον ποταμό.

Οι αρχές εντόπισαν αλκοόλ και είδη πρώτης ανάγκης στο αυτοκίνητο, ενώ μάρτυρες είπαν ότι τα θύματα έμοιαζαν να βρίσκονται υπό την επήρεια.

Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων PTI, ο επιθεωρητής της αστυνομίας της πόλης Μπάργκι, Aνζούλ Μίσρα, δήλωσε: «Το SUV που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα έσπασε τα κιγκλιδώματα και έπεσε από τη γέφυρα στην ξηρή κοίτη του ποταμού Σομβάτι».

