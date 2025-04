Με βελτιώσεις κυκλοφόρησε στο PS5 το Indiana Jones and the Great Circle (vid)

Σημαντικές βελτιώσεις στο Indiana Jones and the Great Circle|

To Indiana Jones and the Great Circle κυκλοφορεί πλέον και στο PS5 και μάλιστα έρχεται με βελτιώσεις και σημαντικές αλλαγές, ειδικά σε ό,τι αφορά την έκδοση για το PS5 Pro.

Στην νεότερη κονσόλα της ιαπωνικής εταιρείας προσφέρει native 4K ανάλυση με εξελιγμένο ray tracing, όπως επιβεβαίωσε και η ίδια η ομάδα ανάπτυξης Machine Games.

H εταιρεία σημειώνει πως ο τίτλος θα είναι καλύτερος σε επίπεδο επιδόσεων στο PS5 Pro και πως αυτή θα είναι η καλύτερη έκδοσή του μέχρι σήμερα.

Το παιχνίδι κυκλοφόρησε πέρσι τον Δεκέμβριο και έλαβε πολύ καλές κριτικές, παρά την ιδιαίτερη first person οπτική του που δείχνει τον παίκτη να ελέγχει τον ήρωα και να βλέπει μέσα από τα μάτια του.