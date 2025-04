Τα My market υποδέχονται το Πάσχα με τον μεγάλο διαγωνισμό «SUPER AUTO. STOP!» και με πλούσια δώρα!

Το Πάσχα πλησιάζει και τα My market προσκαλούν το κοινό να κάνει τις αγορές του και να διεκδικήσει τα μεγάλα δώρα του διαγωνισμού «SUPER AUTO. STOP!».

Από τις 09/04 έως και τις 22/04 τα My market επιφυλάσσουν μεγάλα δώρα και πιο συγκεκριμένα: 1 υπερτυχερός θα κερδίσει το νέο PEUGEOT 3008 1.2

HYBRID e-DC56 136hp ALLURE αξίας 37.690€, ενώ κάθε μέρα, 2 τυχεροί θα κερδίζουν από μία δωροεπιταγή My market αξίας 100€.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τα βήματα είναι απλά: με αγορές από 10€ και άνω, στα καταστήματα My market, My market Local, ή μέσω του eshop, οι συμμετέχοντες αποκτούν έναν δωροκωδικό, που μπορούν, εύκολα και γρήγορα, να τον καταχωρήσουν δωρεάν μέσω της σελίδας του διαγωνισμού, μέσω του mobile app My market ή μέσω SMS στο 54045 (με χρέωση 0,34€, HUBSMS LTD, τηλ. 80111181920).

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες με την αγορά επιλεγμένων προϊόντων που έχουν τη σήμανση ποντοδότησης «x2 πόντων» διπλασιάζουν τις συμμετοχές τους ενισχύοντας τις πιθανότητες τους στη μεγάλη κλήρωση.

Για πρώτη φορά, η πασχαλινή καμπάνια θα έχει τη λάμψη της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία δίνει τη δική της ξεχωριστή πινελιά. Δυναμική παρουσία στην καμπάνια έχει και ένας ήρωας – έκπληξη, ο οποίος θα προσδώσει ένα πασχαλινό, διασκεδαστικό στοιχείο.

Για την επικοινωνία της ενέργειας δημιουργήθηκε ένα δυναμικό, 360° πλάνο επικοινωνίας με εφαρμογές σε κάθε σημείο συνάντησης με το κοινό.

Η προβολή του τηλεοπτικού σποτ ξεκίνησε από την Κυριακή 06/04. Δείτε το εδώ.

Τα My market σας προσκαλούν να ανακαλύψετε super επιλογές για το πασχαλινό σας τραπέζι και να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό κάνοντας την εορταστική αυτή

περίοδο ακόμα πιο ξεχωριστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή, επισκεφθείτε το site μας mymarket.gr.