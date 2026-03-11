Η Sonos παρουσιάζει δύο σημαντικά ηχεία για απρόσκοπτη εμπειρία ήχου σε όλο το σπίτι

Με τα Sonos Play και Era 100 SL είναι πιο εύκολο από ποτέ να ξεκινήσετε και να επεκτείνετε ένα σύστημα Sonos.

Η Sonos (Nasdaq: SONO) παρουσίασε τα Sonos Play™ και Sonos Era 100™ SL, δύο νέα ηχεία που αντικατοπτρίζουν την ανανεωμένη έμφαση της εταιρείας στην ενίσχυση του οικοσυστήματος Sonos. Σχεδιασμένα για να προσφέρουν ισχυρό ήχο που γεμίζει τον χώρο, κάνουν πιο εύκολο από ποτέ το να ξεκινήσετε και να επεκτείνετε το σύστημά σας σε κάθε δωμάτιο— δημιουργώντας μια συνδεδεμένη εμπειρία ακρόασης που εξελίσσεται μαζί σας με την πάροδο του χρόνου.

Τα περισσότερα προϊόντα τεχνολογίας υπόσχονται καινοτομία, αλλά συχνά τελικά οδηγούν σε αντικατάσταση, καθώς οι νέες συσκευές δεν αξιοποιούν τις υπάρχουσες λειτουργίες αλλά αντικαθιστούν απλώς τις παλαιές συσκευές», δήλωσε ο Tom Conrad, Διευθύνων Σύμβουλος της Sonos. «Πιστεύουμε ότι μια εξαιρετική εμπειρία ήχου δεν πρέπει να ξεκινά από την αρχή κάθε φορά που προσθέτετε μια νέα συσκευή. Αντίθετα, πρέπει να γίνεται ακόμη καλύτερη. Τα Sonos Play και Era 100 SL αποτυπώνουν ξεκάθαρα αυτό που η Sonos κάνει καλύτερα: δημιουργεί προϊόντα που δείχνουν απλά εκ πρώτης όψεως, αλλά είναι εξαιρετικά ισχυρά χάρη στο σύστημα που τα υποστηρίζει.»

Δύο απαραίτητα ηχεία. Ένα ισχυρό σύστημα Sonos.

Το Sonos Play είναι το πιο ευέλικτο ηχείο του brand, με πλούσιο στερεοφωνικό ήχο, σχεδιασμένο τόσο για χρήση στο σπίτι όσο και για εύκολη μεταφορά εκτός αυτού.

Μέρος του συστήματος Sonos: Συνδέεται μέσω WiFi ώστε να μπορεί να ομαδοποιηθεί με άλλα ηχεία σε διαφορετικά δωμάτια ή να δημιουργήσει στερεοφωνικό ζεύγος. Με τη βάση φόρτισης παραμένει σταθερά τοποθετημένο στο σπίτι σας.

Πιστοποίηση IP67 για προστασία από νερό και σκόνη, και ενσωματωμένη λειτουργία power bank για φόρτιση κινητών συσκευών.

Επεκτείνετε το σύστημά σας οπουδήποτε: Για πρώτη φορά μπορείτε να ομαδοποιήσετε πολλαπλά ηχεία μέσω Bluetooth όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού. Συνδέστε το Sonos Play στο κινητό σας και κρατήστε πατημένο το κουμπί Play/Pause σε έως τρία επιπλέον ηχεία Sonos Play ή Sonos Move 2 για συγχρονισμένη αναπαραγωγή. Η τεχνολογία Trueplay™ προσαρμόζει δυναμικά τον ήχο σε κάθε περιβάλλον.

Σχεδιασμένο με γνώμονα τη βιωσιμότητα: Διαθέτει βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας και αντικαταστάσιμη μπαταρία, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Απλός και άμεσος έλεγχος: Υποστηρίζει υπηρεσίες φωνητικού ελέγχου, Spotify Connect, Apple AirPlay 2 και την εφαρμογή Sonos App, ώστε να διαχειρίζεστε μουσική, δωμάτια και συσκευές σε μία ενιαία εμπειρία.

Το Era 100 SL αποτελεί την πιο απλή και προσιτή επιλογή εισόδου στον κόσμο της Sonos. Με λιτό σχεδιασμό χωρίς μικρόφωνο και έμφαση στον καθαρό, πλούσιο ήχο, μπορεί να λειτουργήσει μόνο του ή να επεκταθεί σταδιακά σε ένα πλήρες σύστημα Sonos, προσθέτοντας δωμάτια, στερεοφωνικά ζεύγη είτε ενσωματώνοντάς το σε ένα σύστημα home cinema.

«Πιστεύουμε ότι το πρώτο ηχείο που φέρνετε στο σπίτι σας πρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένο ήχο από μόνο του και να γίνεται ακόμη καλύτερο καθώς μεγαλώνει το σύστημα Sonos», δήλωσε ο Chris Kallai, VP of Product Creation στη Sonos. «Τα Sonos Play και Era 100 SL προσφέρουν δύο διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργηθεί μια εμπειρία ακρόασης που ταιριάζει στον πραγματικό τρόπο ζωής των ανθρώπων, ενώ κάνουν εύκολη την προσθήκη νέων δωματίων, νέων στιγμών και νέων δυνατοτήτων με την πάροδο του χρόνου.»

Εύκολη αρχή, απρόσκοπτη επέκταση και σχεδιασμένο να εξελίσσεται μαζί σας

Απολαύστε μουσική, podcasts, τηλεόραση και ταινίες σε κάθε δωμάτιο, με πρόσβαση σε πάνω από 100 υπηρεσίες streaming. Χρησιμοποιήστε τον αγαπημένο σας φωνητικό βοηθό και ακούστε μέσω WiFi ή Bluetooth — σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους — όλα σχεδιασμένα να συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους.

Οι συνεχείς βελτιώσεις της πλατφόρμας, η διαρκώς αυξανόμενη συμβατότητα και τα προϊόντα που λειτουργούν σε διαφορετικές γενιές σημαίνουν ότι το σύστημά σας εξελίσσεται μαζί σας, αντί να αντικαθίσταται. Ανεπτυγμένο με συνεργάτες της μουσικής βιομηχανίας και προσαρμοσμένο στις προτάσεις της κοινότητας Sonos, έχει σχεδιαστεί για μία μακροπρόθεσμη εμπειρία.

Όπως όλα τα ηχεία Sonos, τα Sonos Play και Sonos Era 100 SL έχουν ρυθμιστεί με τη συμβολή του Sonos Soundboard, μιας ομάδας επαγγελματιών από τη μουσική, τον κινηματογράφο και άλλους δημιουργικούς τομείς, ώστε να αποδίδουν τον ήχο πιστά, σύμφωνα με την πρόθεση του καλλιτέχνη.

Τα Sonos Play και Sonos Era 100 SL θα είναι διαθέσιμα από τις 31 Μαρτίου 2026 σε επιλεγμένους συνεργάτες λιανικής, με τιμή 349 € και 199 € αντίστοιχα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Sonos.gr και ακολουθήστε το @sonos.

