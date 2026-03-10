Όταν η αθλητική υπεροχή συναντά την απόλυτη φιλοξενία: Η Martina Hingis στο One&Only Aesthesis

Δυναμική έναρξη του Tennis Icons Series σε συνεργασία με τη LUX Tennis.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς για τον κόσμο του τένις, καθώς το One&Only Aesthesis υποδέχθηκε τη θρυλική Martina Hingis για την επίσημη πρεμιέρα του Tennis Icons Series. Το υπερπολυτελές παραθαλάσσιο resort, γνωστό για τις προσωποποιημένες εμπειρίες φιλοξενίας και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις ευεξίας και άθλησης, εμπλουτίζει διαρκώς το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του με τη LUX Tennis, την κορυφαία εταιρεία διαχείρισης τένις παγκοσμίως, το resort εγκαινίασε το Tennis Icons Series, έναν νέο θεσμό αφιερωμένο στην αθλητική αριστεία. Η Martina Hingis, κάτοχος 25 τίτλων Grand Slam, μοιράστηκε το πάθος και την πολυετή εμπειρία της στα courts του One&Only Aesthesis.

Η τριήμερη δράση πρόσφερε στο κοινό σπάνιες στιγμές έμπνευσης από τη Martina Hingis, τη νεότερη αθλήτρια στην ιστορία που κατέκτησε το No.1 της παγκόσμιας κατάταξης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε εξειδικευμένα προπονητικά sessions με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, εστιάζοντας στη στρατηγική ανάλυση, τη διαχείριση κρίσιμων αγωνιστικών φάσεων και την ανάπτυξη γρήγορων αντανακλαστικών υπό πίεση.

Στις δραστηριότητες συμμετείχαν λάτρεις του αθλήματος κάθε επιπέδου από αρχάριους έως έμπειρους παίκτες μέσα από ένα εύρος επιλογών που περιλάμβανε ιδιωτικά sessions, ομαδικά μαθήματα και ειδικά σχεδιασμένα clinics για παιδιά, επενδύοντας ενεργά στη νέα γενιά αθλητών.

Ιδιαίτερη απήχηση σημείωσε η εκδήλωση Meet & Greet, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 στο Tennis Area του Club One. Σε μια ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής, αθλητές, προπονητές, εκπρόσωποι των media και μέλη τενιστικών ομίλων συνομίλησαν προσωπικά με τη Hingis, η οποία ανέλυσε τη φιλοσοφία της για τον ανταγωνισμό και τις προκλήσεις του διεθνούς αγωνιστικού περιβάλλοντος.

Η Martina Hingis δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σε έναν τόσο εμβληματικό προορισμό όπως το One&Only Aesthesis για την έναρξη του Tennis Icons Series. Το πάθος των συμμετεχόντων και το εξαιρετικό επίπεδο των εγκαταστάσεων αναδεικνύουν την Ελλάδα ως έναν κορυφαίο προορισμό για το τένις παγκοσμίως».

Το One&Only Aesthesis ενισχύει σταθερά τη θέση του στον χώρο του αθλητισμού και της ευεξίας μέσω της συνεργασίας του με τη LUX Tennis. Ο General Manager του One&Only Aesthesis, κ. Gerald Krischek, σημείωσε: «Η παρουσία της Martina Hingis σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για τις αθλητικές εμπειρίες που προσφέρουμε. Στόχος μας είναι να συνδυάζουμε τη φιλοξενία υπεροχής με την καθοδήγηση από κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου».

Η LUX Tennis, η οποία συνεργάζεται με θρύλους όπως οι Carlos Alcaraz και Alexander Zverev, συνεχίζει δυναμικά το πρόγραμμα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LUX Tennis, κ. Joan Soler, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το One&Only Aesthesis δημιουργεί ένα μοναδικό σημείο συνάντησης για το παγκόσμιο τένις. Η Martina Hingis έθεσε τον πήχη ψηλά και ανυπομονούμε για τη συνέχεια».

Το Tennis Icons Series θα συνεχιστεί τον Ιούνιο με την παρουσία του Magnus Norman, πρώην Νο.2 στον κόσμο, κατόχου 12 τίτλων ATP και φιναλίστ του Roland Garros, προσφέροντας νέες ευκαιρίες υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.

Παράλληλα, το One&Only Aesthesis ενισχύει τη θέση του ως ένας ολοκληρωμένος προορισμός ευεξίας και δραστηριοτήτων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου η κίνηση, η αποκατάσταση και η χαλάρωση συνδυάζονται αρμονικά μέσα σε ένα περιβάλλον απόλυτης φιλοξενίας.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εμπειρία διαδραματίζει το Guerlain Spa στο One&Only Aesthesis, το πρώτο και μοναδικό Guerlain Spa στην Ελλάδα, ένας χώρος αφιερωμένος στην ολιστική ευεξία, την ομορφιά και τη βαθιά χαλάρωση. Με εξειδικευμένες θεραπείες, tailor-made rituals και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις wellbeing, το spa προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα φροντίδας που συμπληρώνουν ιδανικά τη σωματική δραστηριότητα, επαναφέροντας την ισορροπία σώματος και πνεύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.oneandonlyresorts.com/aesthesis/

