Σεισμός Μιανμάρ: Η στιγμή της κατάρρευσης ιστορικής γέφυρας του 1934 (vid)

Τρομακτικές ζημιές έχει προκαλέσει ο ισχυρός σεισμός της τάξεως τωμ 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ.

Σοκαριστικές εικόνες έρχονται στην επιφάνεια από τον τρομακτικό σεισμό 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το πρωί της Παρασκευής (28/3) τη Μιανμάρ.

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτήρια που έχουν καταρρεύσει στην πόλη Μάνταλεϊ, που απέχει περίπου 17 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού των 7,7 Ρίχτερ.

Σε ένα από τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί φαίνεται η στιγμής της κατάρρευσης της ιστορικής γέφυρας Ava ή Sagaing. Η συγκεκριμένη γέφυρα κατασκευάστηκε πριν από 91χρόνια, την περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας και διέσχιζε τον ποταμό Irrawaddy μεταξύ των περιοχών Μάνταλεϊ και Σαγκαϊνγκ.

Η Μάνταλεϊ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ και τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν μεγάλες καταστροφές.

A powerful earthquake, with 7.7 richter scale in magnitude, near the epicenter Mandalay, Myanmar. It causes the Ava Bridge in Myanmar and unknown 14 floors building in Thailand collapse. Pray for Myanmar and Thailand 🙏 #แผ่นดินไหว #earthquake #breakingnews pic.twitter.com/hX4908pQnd