Ρολόι της Αποκάλυψης 2026: Πιο κοντά από ποτέ στα μεσάνυχτα

Το πιο κοντινό σημείο στην καταστροφή της ανθρωπότητας.

Το Ρολόι της Αποκάλυψης, που συμβολίζει το πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα στην καταστροφή του πλανήτη, ρυθμίστηκε φέτος στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα —η πιο επικίνδυνη ένδειξη στην ιστορία του.

Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου από το Bulletin of the Atomic Scientists, τον οργανισμό που δημιούργησε το ρολόι το 1947, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη απειλή από παγκόσμιες κρίσεις όπως οι πυρηνικοί κίνδυνοι, η κλιματική αλλαγή και οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Το Ρολόι της Αποκάλυψης λειτουργεί ως συμβολικό μέτρο του πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια καταστροφή, με τα μεσάνυχτα να αντιπροσωπεύουν την στιγμή που η Γη καθίσταται ακατοίκητη από τους ανθρώπους. Το ρολόι έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα για την προειδοποίηση σχετικά με τους υπαρξιακούς κινδύνους που απειλούν την ανθρωπότητα.

