Το στοιχειωμένο Gettysburg: Κάμερα πιάνει «φαντάσματα-στρατιώτες» στο πεδίο μάχης (vid)

Ανατριχιαστικά πλάνα δείχνουν «στρατιώτες-φαντάσματα» να τρέχουν κατά μήκος του δρόμου στο Gettysburg.

Το πεδίο μάχης του Gettysburg έχει συνδεθεί με πολυάριθμες αναφορές για παραφυσικές δραστηριότητες, μετά τη φονική μάχη που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 1863. Με 51.000 νεκρούς και τραυματίες, η περιοχή θεωρείται από πολλούς στοιχειωμένη, με μαρτυρίες που κάνουν λόγο για οράματα στρατιωτών, ακόμα και φιγούρες που μοιάζουν με τον στρατηγό Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Το τρομακτικό βίντεο που κατέγραψε ο Greg Yuelling

Ο Greg Yuelling, ένας διευθυντής καταστήματος από το Νιου Τζέρσεϊ, επισκέφθηκε το Gettysburg μαζί με τις κόρες και τον θείο του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, άκουσαν περίεργους ήχους και αντίκρισαν μια παράξενη ομίχλη που παρέμενε σε ένα σημείο.

«Είδαμε σκιές να κινούνται στο σκοτάδι, ήταν ανθρώπινου μεγέθους… Μία από αυτές πέρασε μέσα από ένα κανόνι!» Όταν αργότερα μελέτησαν το βίντεο στη μεγάλη οθόνη, το θέαμα τους έκανε να ανατριχιάσουν ακόμα περισσότερο. Ο Greg παραδέχτηκε ότι ένιωσε μια παράξενη αίσθηση, σαν κάτι να τον καλούσε πίσω, αλλά φοβήθηκε και δεν επέστρεψε.

Οι ειδικοί απομυθοποιούν το «στοιχειωμένο» βίντεο

Παρότι ο Greg ήταν πεπεισμένος ότι είχε καταγράψει φαντάσματα, οι ειδικοί είχαν διαφορετική άποψη. Οι παρουσιαστές της εκπομπής «Help! My House is Haunted», Barri Ghai και Jayne Harris, ανέφεραν πως υπάρχει μια λογική εξήγηση για το φαινόμενο.

«Δεν πρόκειται για φαντάσματα. Το Gettysburg είναι γεμάτο ιστορία και παραφυσικές ιστορίες, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι πιθανότατα υγρασία στο παρμπρίζ». Οι ειδικοί εξήγησαν ότι οι καιρικές συνθήκες και η ομίχλη μπορούν να δημιουργήσουν οπτικές ψευδαισθήσεις, κάνοντας κάποιον να νομίζει ότι βλέπει σκιές να κινούνται.

Η ψυχολόγος Harris πρόσθεσε: «Το βίντεο είναι εντυπωσιακό, αλλά δεν πιστεύω ότι πρόκειται για φάντασμα. Σήμερα, με τα κινητά τηλέφωνα, καταγράφουμε διαρκώς πράγματα που μπορεί να φαίνονται ανεξήγητα, αλλά έχουν λογικές εξηγήσεις».

Είτε πρόκειται για παραφυσικό φαινόμενο είτε για παιχνίδι του φωτός και της υγρασίας, το Gettysburg συνεχίζει να προκαλεί δέος και μυστήριο.