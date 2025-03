To φημολογούμενο iPhone 17 Air ίσως κυκλοφορήσει χωρίς καμία θύρα!

Τι αναμένουμε στο iPhone 17 Air το επόμενο διάστημα;

Η Apple δουλεύει πάνω σε μια εξαιρετικά λεπτή εκδοχή του iPhone 17, το iPhone 17 Air, που θα είναι και το πιο λεπτό iPhone που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα.

Η αμερικανική εταιρεία ψάχνεται με το να βγάλει τη συσκευή χωρίς απολύτως καμία θύρα επικοινωνίας, όπως αναφέρει ο -πάντα καλά ενημερωμένος στα της Apple- Mark Gurman στο νεότερο newsletter του.

Η Apple θέλει να φτιάξει το πρώτο iPhone χωρίς θύρες, ωστόσο θα έχει να αντιμετωπίσει τις ρυθμιστικές Αρχές της ΕΕ.

Αν δεν μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο τώρα, θα το κρατήσει για μετέπειτα κυκλοφορίες, αλλά οι σκέψεις για αποσύνδεση από τα καλώδια είναι πάντα εκεί στους επικεφαλής της Apple.

Σε ό,τι αφορά το iPhone 17 Air, ο leaker Sonny Dickson δημοσίευσε διάφορες φωτογραφίες με dummies της συσκευής που δείχνουν το πόσο πιο λεπτή θα είναι σε σχέση με τα άλλα μοντέλα.

Η τιμή του μοντέλου εκτιμάται κάπου στα 900 δολάρια και θα είναι το δεύτερο πιο προσιτό iPhone 17, μετά το απλό μοντέλο.

Θα έχει οθόνη 6,6 ιντσών, Dynamic Island και πλήκτρο Camera Control.

Here’s your first look at the iPhone 17 dummies, Thoughts? pic.twitter.com/WnOjD71Iba