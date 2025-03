Κηρύχθηκε εθνικό πένθος στην Βόρεια Μακεδονία: Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρονται τραυματίες (vid)

Η τραγωδία στην Βόρεια Μακεδονία έφερε εθνικό πένθος με τους νεκρούς να ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 59.

Σε επταήμερο εθνικό πένθος βρίσκεται η χώρα της Βόρειας Μακεδονίας, μετά από την τραγική κατάληξη που είχε ένα πάρτι στο οποίο έχασαν την ζωή τους 59 άτομα από πυρκαγιά εξαιτίας βεγγαλικών.

Οι ηλικίες των άτυχων νεαρών κυμαίνονται από τα 16-22 ενώ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται έχουν αναγνωριστεί τα 35 από τα 59 θύματα. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έσπευσαν να παραλάβουν τραυματίες, από την γειτονική χώρα, με τρεις από αυτούς να βρίσκονται στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης με σοβαρά εγκαύματα.

🚨🇲🇰OVER 50 DEAD AFTER NIGHTCLUB FIRE IN NORTH MACEDONIA



A fire at Club Pulse in Kocani has killed at least 53 people and injured over 100 after breaking out around 3 AM local time.



Flames spread rapidly to the ceiling and roof, triggering a stampede as people rushed to escape.… pic.twitter.com/rjdSxqmmI7