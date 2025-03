Μία ιδιαίτερη στιγμή: Ο Τραμπ χέρι-χέρι με τον 4χρονο γιο του Μασκ (vid)

Βολτίτσα βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον γιο του Έλον Μασκ.

Ένα βίντεο που καταγράφει μια ξεχωριστή στιγμή μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και του 4χρονου γιου του Έλον Μασκ έχει προκαλέσει αίσθηση στο διαδίκτυο. Στο βίντεο, οι δυο τους περπατούν χέρι-χέρι στο γκαζόν του Λευκού Οίκου, κατευθυνόμενοι προς το Marine One, το προεδρικό ελικόπτερο, το οποίο τους περίμενε για να τους μεταφέρει στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ντυμένος με ένα σκούρο μπλε κοστούμι, κόκκινη γραβάτα και μακρύ παλτό, ενώ ο μικρός X Æ A-Xii φοράει ένα σκούρο παλτό και μπεζ παντελόνι. Το παιδί φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενο, χοροπηδά κρατώντας ένα παιχνίδι στο χέρι του.

President @realDonaldTrump walks to Marine One with Little X @elonmusk 🇺🇸 pic.twitter.com/Igkb2BZusp