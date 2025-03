Η κόκκινη παραλία του Ιράν: Εντυπωσιακοί καταρράκτες απ' τις έντονες βροχοπτώσεις (vid)

Πόλος έλξης έχει γίνει ιρανικό νησί, για τους κατακόκκινους καταρράκτες του.

Συναρπαστικές εικόνες κατακλύζουν το διαδίκτυο από το ιρανικό νησί Χορμούζ, όπου η δημοφιλής Silver and Red Beach βάφτηκε κόκκινη ύστερα από έντονες βροχοπτώσεις.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν πλήθος κόσμου να θαυμάζει το μοναδικό τοπίο στο Ιράν, καθώς το νερό που έπεφτε από τα βράχια δημιούργησε εντυπωσιακούς καταρράκτες, αφήνοντας πίσω του ένα κόκκινο μονοπάτι μέχρι την ακτή. Οι εικόνες κόβουν την ανάσα και έχουν κάνει το νησί viral!

Το Χορμούζ, που βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, είναι ένα αραιοκατοικημένο νησί με ηφαιστειογενές έδαφος πλούσιο σε οξείδιο του σιδήρου. Η υψηλή συγκέντρωση αυτού του ορυκτού αναμειγνύεται με το θαλασσινό νερό, δημιουργώντας την εμβληματική κόκκινη απόχρωση της ακτής.

Το φαινόμενο δεν είναι πρωτοφανές, καθώς η κόκκινη άμμος αποτελεί πόλο έλξης όλο τον χρόνο. Ωστόσο, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις και οι καταρράκτες που σχηματίστηκαν ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο το φαινόμενο, μετατρέποντας την παραλία σε έναν πραγματικό φυσικό πίνακα ζωγραφικής.

