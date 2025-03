Ένα από τα καλύτερα platformers του 2024 έρχεται δωρεάν στο PlayStation

To PlayStation χαρίζει ένα εξαιρετικό platform game του 2024.

Η Sony ανακοίνωσε τα παιχνίδια που θα προσφέρει δωρεάν στους συνδρομητές του PlayStation Plus τον Μάρτιο και μέσα σε αυτά βρίσκεται και ένα από τα καλύτερα platformers που κυκλοφόρησαν το 2024.

Η ιαπωνική εταιρεία βάζει κάθε μήνα νέα παιχνίδια στους καταλόγους για τα PS4, PS5 και PSVR2, αλλά και στα κλασικά games και σε όλες τις συνδρομές δίνει σταθερά τίτλους.

Για τον μήνα Μάρτιο λοιπόν και τους συνδρομητές στα πακέτα Extra και Premium, η Sony ανακοίνωσε πως θα προσφέρει το Prince of Persia: The Lost Crown της Ubisoft και το UFC 5 της EA.

Οι δύο τίτλοι θα γίνουν διαθέσιμοι στις 18 Μαρτίου, ενώ οι συνδρομητές θα βρουν ακόμη τα Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4), Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy (PS4, PS5), Arcade Paradise (PS4, PS5), Bang-On Balls: Chronicles (PS4, PS5), You Suck at Parking (PS4, PS5) και Syberia – The World Before (PS4, PS5).

Τα μέλη του PS Plus Premium θα αποκτήσουν το Arcade Paradise VR για το PlayStation VR, μαζί με τα Armored Core, Armored Core: Project Phantasma και Armored Core: Master of Arena του PS1.