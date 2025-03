To νέο trailer για την δεύτερη σεζόν της σειράς The Last of Us προκαλεί ανατριχίλες

Η σειρά The Last of Us επιστρέφει με δεύτερο κύκλο επεισοδίων

Το HBO παρουσίασε ένα ακόμη trailer στην τελική ευθεία για το δεύτερο κύκλο επεισοδίων της σειράς The Last of Us.

Η παραγωγή έχει εμπνευστεί από την ομώνυμη σειρά του PlayStation που έχει κερδίσει πολλά βραβεία και έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα στις κονσόλες της Sony και στον πρώτο της κύκλο κατάφερε να λάβει εξαιρετικά σχόλια.

Ο δεύτερος κύκλος θα ασχοληθεί με το πρώτο μισό των όσων -σοκαριστικών- έχουμε δει στο The Last of Us: Part II και στο νεότερο trailer βλέπουμε μερικές χαρακτηριστικές στιγμές από αυτά.

Χαρακτηριστική είναι η σκηνή χορού ανάμεσα σε Ellie (Bella Ramsey) και Dina (Isabela Merced) στο Jackson πριν τα σημαντικά γεγονότα στην αρχή του παιχνιδιού, την ανάκριση της Ellie στην Nora στο Seattle, αλλά και τη στιγμή που η Ellie μαθαίνει την αλήθεια για το τι έκανε ο Joel με τους Fireflies στο Salt Lake City στο τέλος του πρώτου κύκλου.

Ο δεύτερος κύκλος του The Last of Us θα κάνει πρεμιέρα στις 13 Απριλίου στο HBO Max.