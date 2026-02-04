Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού: Επιχείρηση Πρόληψη Χιονοστιβάδων

Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού: Επιχείρηση Πρόληψη Χιονοστιβάδων
Με ένα μήνυμα που δείχνει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και το αίσθημα ευθύνης, το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού μας ενημέρωσε πως γίνεται η πρόληψη χιονοστιβάδων!

Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες όπως αναφέρονται στο σχετικό post στον επίσημο λογαριασμό του Χιονοδρομικού στο Instagram:

«Πίσω από το χιόνι και το τοπίο, υπάρχει ευθύνη και φροντίδα. Υπάρχει η ομάδα του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

Ασφάλεια πάνω απ’ όλα και για όλους, αδιαπραγμάτευτα.

  • Επιχείρηση πρόληψης χιονοστιβάδας στην Πίστα 6 της Φτερόλακας
  • Έλεγχος συνθηκών: Πάντα ενημέρωση για δελτίο χιονοστιβάδων και καιρικές συνθήκες.
  • Αξιολόγηση εδάφους: Κλίσεις 30°–45° είναι πιο επικίνδυνες.
  • Οργάνωση ομάδας: Απόσταση μεταξύ ατόμων, ποτέ όλοι μαζί στην ίδια πλαγιά.
  • Εκπαίδευση: Γνώση του χιονιού και σωστή λήψη αποφάσεων μειώνουν τον κίνδυνο.
  • Σεβασμός οδηγιών: Τήρηση ορίων και απαγορεύσεων των υπευθύνων.

Η πρόληψη, οι ελεγχόμενες παρεμβάσεις, η συμμόρφωση στους κανόνες και η συνεχής επιτήρηση μας κάνουν όλους πιο ασφαλείς.»

