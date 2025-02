Σφοδρή σύγκρουση Τραμπ-Ζελένσκι σε ζωντανή μετάδοση: Τον έδιωξε από τον Λευκό Οίκο και του είπε να «γυρίσει όταν είναι έτοιμος για ειρήνη»

Τεταμένο κλίμα επικράτησε στη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Σήμερα, σε μια πρωτόγνωρη σκηνή για την ιστορία των συναντήσεων ηγετών στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκρούστηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια συζήτηση, γεμάτη ένταση, φωνές, σε ένα Οβάλ Γραφείο γεμάτο θυμό.

Ο Τραμπ είπε αρχικά ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας είναι «λογικά κοντά» και χαιρέτισε μια «πολύ δίκαιη συμφωνία» για τους ορυκτούς πόρους της Ουκρανίας.

Όμως ο Ουκρανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία «δεν θα συμβιβαστεί με έναν δολοφόνο στο έδαφός μας», αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο. «Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι στο πλευρό μας», είπε επίσης.

Μιλώντας για τη συμφωνία για τα ορυκτά, ο Ζελένσκι, ο οποίος κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του να τον επισκεφθεί στην Ουκρανία για να συνειδητοποιήσει μόνος του την κατάσταση, δήλωσε ότι θεωρεί «κρίσιμο» να εγγυηθεί η Ουάσινγκτον την ασφάλεια μιας μελλοντικής ειρηνευτικής δύναμης.

«Αυτό είναι κρίσιμο. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό», είπε, τονίζοντας ότι αν δεν εμποδιστεί η Ρωσία, θα επιτεθεί στις χώρες της Βαλτικής.

Ο Τραμπ, ωστόσο, συνέχισε τις υπεκφυγές σχετικά με αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας και αρκέστηκε να πει ότι οι ΗΠΑ θέλουν να δουν ένα τέλος στις μάχες και τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν σε «διαφορετικά είδη χρήσης, όπως η ανοικοδόμηση».

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο πριν από μια εκδήλωση στην οποία υποτίθεται ότι θα υπέγραφαν συμφωνία για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στη βιομηχανία ορυκτών της Ουκρανίας.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι αμφισβήτησε ανοιχτά τον Τραμπ για την πιο ήπια προσέγγισή του απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Ουκρανό πρόεδρο επίσης να αντικρούει ισχυρισμούς του Τραμπ ότι ουκρανικές πόλεις έχουν μετατραπεί σε ερείπια μετά από τρία χρόνια πολέμου. «Μην κάνεις συμβιβασμό με έναν δολοφόνο» είπε ο Ζελένσκι στον Τραμπ.

