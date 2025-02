Η απάντηση του Θανάση Αντετοκούνμπο για το αν θα κάνει ριάλιτι με τα αδέρφια του (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο απάντησε στις φήμες που θέλουν να γίνεται ριάλιτι η ζωή της οικογένειάς του.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1 και στην εκπομπή του «Πρωινού» και αναφέρθηκε για τις φήμες περί ριάλιτι, αλλά και στο ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο για τον αδερφό του, Γιάννη.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν σκέφτονται να κάνουν παρόμοιο ριάλιτι με αυτό των Καρντάσιανς «Keeping Up with the Kardashians» δεν φάνηκε και τόσο ενθουσιασμένος με την ιδέα και απάντησε γελώντας: «Όχι, όχι δεν είναι το στυλ των αδερφών Αντετοκούνμπο».

Εν συνεχεία ρωτήθηκε αν θα υπάρξει νέα ταινία και για άλλη μία φορά ήταν αρνητικός: «Όχι, μόνο αυτά που έχουν γίνει τώρα. Για κάποιους άλλους είναι διασκέδαση μια ταινία, αλλά για μας είναι η ζωή μας, είναι ψυχοφθόρο, είναι σαν flashback της ζωής μου οπότε ήταν λίγο δύσκολο να το βλέπω συνέχεια».