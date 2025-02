Το βίντεο που έπαιξε στις οθόνες της κυβέρνησης των ΗΠΑ: Χάκερς έβαλαν τον Τραμπ να φιλάει τα πόδια του Ίλον Μασκ (vid)

Οι χάκερς προέβησαν σε αυτή την κίνηση μετά την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ να περικοπούν οι μισοί ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι στην υπηρεσία στέγασης της χώρας.

Οι οθόνες του Υπουργείου Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης των ΗΠΑ παραβιάστηκαν, εμφανίζοντας το μήνυμα: «LONG LIVE THE REAL KING», ενώ στο παρασκήνιο έπαιζε ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να γλείφει τα δάχτυλα των ποδιών του Ίλον Μασκ.

Βίντεο με τις παραβιασμένες οθόνες αναρτήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (24/2) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρισκόταν πίσω από το χάκινγκ.

Αυτό το... τρολλ έρχεται μετά την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ να μειωθούν οι μισοί ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι στην υπηρεσία στέγασης της χώρας. Οι περικοπές στόχευαν υπαλλήλους που υποστηρίζουν την αποκατάσταση καταστροφών, τις επιδοτήσεις ενοικίων, τις έρευνες για διακρίσεις και τους αγοραστές πρώτης κατοικίας, σύμφωνα με δύο έγγραφα που ήρθαν στην κατοχή του Associated Press.

Περισσότερα από δώδεκα προγράμματα στο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης θα επηρεαστούν από την απώλεια περίπου 4.000 θέσεων που περιγράφονται λεπτομερώς στα έγγραφα.

Την Πέμπτη η εκπρόσωπος του HUD, Κέισι Λόβετ, δήλωσε ότι τα έγγραφα που διέρρευσαν «δεν πρέπει να θεωρηθούν ως οριστικά», καθώς η στελέχωση αξιολογείται σε όλη την υπηρεσία. Τα έγγραφα, τα οποία δεν έχουν σαφή ημερομηνία αλλά κυκλοφόρησαν αυτή την εβδομάδα, περιλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό του προσωπικού, τις αναμενόμενες παραιτήσεις, καθώς και έναν προβλεπόμενο «αριθμό προσωπικού ημέρας 120» και το ποσοστό μείωσης του προσωπικού στα επιμέρους γραφεία της HUD.

Η λεζάντα παραπέμπει στην αυτοανακηρυχθείσα ιδιότητα του «βασιλιά» του Τραμπ σε μια ανάρτηση του Truth Social την περασμένη εβδομάδα. Ο πρόεδρος καυχήθηκε ότι «έσωσε» τη Νέα Υόρκη και αναφέρθηκε στον εαυτό του ως βασιλιά.

