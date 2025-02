Φήμες πως θα δούμε σε λιγότερο από μήνα remasters των «ελληνικών» God of War

Το PS5 φαίνεται πως θα υποδεχτεί τα God of War της Αρχαίας Ελλάδας.

Υπάρχουν εδώ και καιρό φήμες πως το PlayStation θα ρίξει στην αγορά τα παλιά God of War με τον Kratos να τα βάζει με τους θεούς της Αρχαίας Ελλάδας.

Φαίνεται πως ίσως δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις στις 22 Μαρτίου, όταν και θα κλείσουν 20 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση της σειράς στο PS2.

Fans του PlayStation εκτιμούν πως τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν τότε και πως τα remasters των πρώτων God of War δεν είναι και πολύ μακριά.

Στην παρούσα φάση, μόνο το God of War 3 Remastered μπορεί να παιχτεί στο PS5, με τα δύο πρώτα κλασικά PS2 games και τα αντίστοιχα του PSP να έχουν εξαφανιστεί μετά την αρχική τους κυκλοφορία.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και insider στα του gaming, Jeff Grubb, δήλωσε πως όλα όσα μαθαίνουμε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πως όλα θα γίνουν πιο κοντά στην 20η επέτειο της σειράς.

I think that those god of war remaster rumors just jumped the gun a little bit. That stuff will happen closer to this.



