State of Play: Η πρώτη μεγάλη online εκδήλωση του PlayStation έρχεται τις επόμενες ώρες

Ξεκινάει μετά τα μεσάνυχτα το πρώτο φετινό State of Play.

H Sony και το PlayStation έχουν καθιερώσει τα State of Play ως online εκδηλώσεις που πραγματοποιούν πολλές μαζεμένες ανακοινώσεις για παιχνίδια που θα έρθουν στα συστήματά τους.

Το πρώτο State of Play για φέτος ανακοινώθηκε πως θα διοργανωθεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, δηλαδή με το που μπει η 13η Φεβρουαρίου για τη χώρα μας.

Η διάρκεια του event θα είναι 40 λεπτά και η Sony σημειώνει πως θα καλύψει ανακοινώσεις και ενημερώσεις για σημαντικά παιχνίδια που έρχονται στο PS5 από τις ομάδες της, αλλά και από συνεργάτες.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια αναφορά στο τι να περιμένουμε, ενώ οι εκτιμήσεις μιλούν για ανακοινώσεις και νέο υλικό για τα Ghost of Yotei και Death Stranding 2: On The Beach που αναμένονται φέτος.

Από κει και πέρα, ίσως δούμε κάτι για το Marathon της Bungie, το multiplayer του Horizon της Guerilla Games και ίσως κάποιες ανακοινώσεις για κυκλοφορίες παιχνιδιών στο PC.

Τέλος, τις τελευταίες ώρες ήρθε στην επικαιρότητα μια φήμη για επιστροφή του God of War στην Αρχαία Ελλάδα με εικασίες αν μιλάμε για ένα νέο παιχνίδι ή μια συλλογή με remasters/remakes των παλαιότερων τίτλων της σειράς.

Αύριο πρωί τα νεότερα λοιπόν…