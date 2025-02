Συναγερμός στην Ιρλανδία: Πολλοί τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στο Δουβλίνο

Η ιρλανδική αστυνομία έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό».

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από επίθεση ενός άνδρα με μαχαίρι στο Δουβλίνο, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης, με την αστυνομία να αναφέρει ότι ο φερόμενος δράστης συνελήφθη.

Several people are believed to have been stabbed in the Stoneybatter area of the IRELAND capital,a person arrested .



The individual arrested is being detained at a garda station in Dublin. pic.twitter.com/usIL9za5kK