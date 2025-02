H EA δηλώνει πως θα επαναφέρει το Need for Speed με νέο game

Δεν έχει τελειώσει με το Need for Speed η ΕΑ

Η σειρά Need for Speed έχει γράψει αρκετά χρόνια στην αγορά των videogames και η ΕΑ δηλώνει πως δεν την έχει ξεχάσει, αλλά και πως θα την επαναφέρει.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2023 πως η ομάδα ανάπτυξης του τελευταίου Need for Speed, η Criterion Games, έχει ρίξει όλο της το βάρος στην ανάπτυξη του νέου Battlefield, αλλά ένα μέρος της θα συνεχίσει να ασχολείται με τη σειρά που την έκανε γνωστή τα τελευταία χρόνια.

Το τελευταίο παιχνίδι της σειράς ήταν το Need for Speed Unbound του 2022 και έκτοτε δεν έχουμε ξανακούσει κάτι για νέο game. Ο επικεφαλής της ΕΑ σημείωσε πως ο γνωστός εκδότης λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τα όσα αναφέρει η κοινότητα και στόχος του είναι να επιστρέψει το παιχνίδι ξανά στις χρυσές εποχές του.

Η Criterion ασχολούταν με τη σειρά μέχρι και το 2020, όταν έδωσε τα ηνία στην Ghost Games, η οποία και έβγαλε τα 4 τελευταία παιχνίδια Need for Speed.

Έχει γίνει γνωστή για τα Burnout games, ενώ έχει ασχοληθεί με τα Need for Speed: Hot Pursuit (2010) και Need for Speed: Moste Wanted (2012), συμμετέχοντας λιγότερο στο Need for Speed Rivals (2013).