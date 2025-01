Θα θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια: Το “Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι” επιστρέφει με reboot στο Netflix

40 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της σειράς, «Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι» θα αποκτήσει νέα ζωή στο Netflix

Το Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι (Little House on the Prairie), βασισμένο στην αγαπημένη σειρά βιβλίων της Λόρα Ίνγκαλς Ουάιλντερ, θα αποκτήσει νέα τηλεοπτική ζωή, αφού το Netflix έδωσε το πράσινο φως για επερχόμενο reboot. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που η σειρά κυκλοφόρησε στο NBC και αγαπήθηκε από το κοινό, κρατώντας τους συντροφιά για εννέα σεζόν.

Στο νέο «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», η Ρεμπέκα Σονενσίν θα είναι η showrunner και εκτελεστική παραγωγός, γνωστή από τη σειρά Vampire Diaries. Όπως διαβάζουμε στο Variety, η Τζόυ Γκόρμαν Γουέτελς θα είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός μαζί με τον Τριπ Φρέντλι, την Ντάνα Φοξ και τη Σουζάνα Φόγκελ. Η παραγωγή για το Netflix θα γίνει από τα CBS Studios και τα Anonymous Content Studios.