Ανάμεικτες αντιδράσεις στο Twitter για την «Αστερομάτα» της Κλαυδίας: «Τραγούδι - μοιρολόι δεν πιάνει στη Eurovision» (vid)

Η Κλαυδία είναι η μεγάλη νικήτρια του Ελληνικού Τελικού της Eurovision 2025, με τους χρήστες του Twitter να την αποθεώνουν αλλά να έχουν και κάποιες ενστάσεις για την εμφάνιση της.

Ο ελληνικός τελικός της Eurovision ολοκληρώθηκε με μεγάλη νικήτρια την Κλαυδία, που καλείται πλέον να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69ο μουσικό διαγωνισμό στη Βασιλεία της Ελβετίας, παρουσιάζοντας την «Αστερομάτα».

Η Κλαυδία τραγούδησε την «Αστερομάτα» στον ελληνικό τελικό και κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τη Εurovision 2025, ενθουσιάζοντας το τηλεοπτικό κοινό με την ερμηνεία της. Η 22χρονη ανέβηκε στη σκηνή του Christmas Theater, με τους παρευρισκόμενους να την καταχειροκροτούν.

Ωστόσο, στα social media οι αντιδράσεις ήταν ανάμικτες, με τους χρήστες να αποθεώνουν την ερμηνεία της νεαρής τραγουδίστριας αλλά και να ασκούν κριτική για τις επιλογές του Φωκά Ευαγγελινού...

Πολλοί ήταν εκείνοι που συγκινήθηκαν από το τραγούδι «Αστερομάτα», το οποίο στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για τον ξεριζωμό των Ποντίων. Ωστόσο, δεν άρεσε το ίδιο η σκηνική της παρουσία, με πολλούς να την υποστηρίζουν ωστόσο, αναφέροντας πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης μέχρι τον ημιτελικό του Μαΐου.

Staging was not it, vocals were great. There is plenty of room for improvement but she need’s to go to Eurovision!! 🇬🇷 #EthnikosTelikos #eurovisiongr



pic.twitter.com/UymWHQSWvc