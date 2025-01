Αντιδράσεις για το «Αλκατράζ της Κεντρικής Αμερικής»: «Η κράτηση εκεί ισοδυναμεί με θανατική ποινή» (vid)

Οι φρικτές συνθήκες που επικρατούν στην διαβόητη μεγα-φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από ΜΚΟ και μέλη του ΟΗΕ.

Η διαβόητη μεγα-φυλακή που έβαλε τέλος στην πολυετή στυγνή κυριαρχία των συμμοριών στο Ελ Σαλβαδόρ και αφαίρεσε τα όλα δικαιώματά από χιλιάδες βίαιους εγκληματίες, έκλεισε δύο χρόνια λειτουργίας.

Το CECOT (Κέντρο Περιορισμού της Τρομοκρατίας) είναι μια φυλακή υψίστης ασφαλείας που κατασκευάστηκε πριν από δύο χρόνια από την κυβέρνηση του Σαλβαδόρ για να κλείσει πίσω από τα κάγκελα «υψηλόβαθμα» μέλη των πιο σκληρών συμμοριών της χώρας.

Το ογκώδες συγκρότημα φυλακών, γνωστό ως «το Αλκατράζ της Κεντρικής Αμερικής», θεωρείται ως το απόλυτο σύμβολο της σκληρής μάχης κατά του εγκλήματος από τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε.

Η φρικτή φυλακή, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως «μαύρη τρύπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις επειδή αγνοεί όλα δικαιώματα των κρατουμένων.

Inside Latin America's biggest prison.@AFP's Marvin Recinos photographs inmates at the Counter-Terrorism Confinement Centre (CECOT) mega-prison in El Salvador, where hundreds of members of the MS-13 and 18th Street gangs are being held.



It is the largest prison in Latin… pic.twitter.com/bfofvZ460W